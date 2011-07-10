Рятувальники сподіваються, що люди з теплохода самі дісталися островів

Рятувальники сподіваються, що багато хто з тих, хто був на затонулому теплоході "Булгарія", міг дістатися до островів на Волзі, повідомив РІА "Новости" представник прес-служби МНС Татарстану.

Близько трьох годин тому до Казані прибув теплохід "Арабела" з врятованими пасажирами і членами екіпажу "Булгарії". Відповідаючи на запитання про те, чи є ще живі, крім тих, хто був доставлений на "Арабеллі" до Казані, він сказав: "Можливо, людей 20 допливли до найближчих островів".

Водолази працюватимуть на місці, де затонув теплохід, і вночі, повідомила журналістам керівник управління МНС Росії Ірина Андріанова.

"Зараз там встановлюють спеціальне освітлювальне устаткування", - сказала вона.

За словах Андріанової, на місці події працюють 189 рятувальників і працівників інших силових структур, 28 одиниць спецтехніки.

Водолази простукують стінки теплохода в надії почути у відповідь стук від людей, які можливо сховалися в трюмах, повідомив РІА "Новости" співробітник правоохоронних органів. "Працюють шість водолазів, вони простукують, шукають живих", - сказав він.