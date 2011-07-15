Грищенко: час надати відносинам з Грузією більшого прагматизму

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що сьогодні назріла необхідність надати відносинам з Грузією більшого прагматизму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це К.ГРИЩЕНКО сказав сьогодні під час переговорів зі своїм грузинським колегою Григолом ВАШАДЗЕ в рамках офіційного візиту в Грузію.

“Сьогодні назріла необхідність надати нашим двостороннім відносинам більше прагматизму – підкріпити політичний діалог довгостроковими економічними проектами, тому ми обговорили проведення восени цього року спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Обговорили питання в сфері транспорту, енергетики, реалізації конкретних проектів”, - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

Сторони обговорили широке коло актуальних питань взаємодії між двома країнами в усіх сферах двосторонніх відносин. Зокрема, сторони домовилися активізувати співпрацю у торговельно-економічній сфері шляхом налагодження системної роботи Спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Засідання комісії має відбутися восени цього року.

Відбувся ґрунтовний обмін думками щодо стану взаємодії двох держав з Європейським Союзом, у т.ч. стосовно наповнення практичним змістом ініціативи ЄС „Східне партнерство”.

У контексті поглиблення співпраці в рамках міжнародних організацій домовлено про зміцнення взаємодії в рамках ООН, ОБСЄ та Ради Європи. К.ГРИЩЕНКО відзначив успішний розвиток співробітництва Грузії з цією Організацією та підтвердив готовність всіляко підтримувати зусилля РЄ з надання сприяння Грузії в процесі реформ.

Сторони позитивно оцінили високий рівень культурно-гуманітарних зв’язків між Україною та Грузією, прикладом чого, зокрема, стали широкомасштабні заходи, проведені цього року в Грузії з нагоди відзначення 140-ї річниці від дня народження Лесі Українки.

За результатами переговорів підписано План консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн на 2011-2012 роки.