Російський експерт: відносини з Україною заходять у безвихідь

Росія демонструє стосовно України безграмотну і нетактовну поведінку, виставляючи ультиматум з приводу приєднання до Митного союзу.

Про це в коментарі УНІАН заявив російський економіст, президент компанії експертного консультування "Неокон" Михайло ХАЗІН.

«Нас турбує, що відносини з Україною заходять у безвихідь. Я і мої колеги вважаємо, що дезінтеграційні процеси вдарять як по економіці України, так і Росії. По Україні більше, її економіка слабкіша, але й Росія не залишиться осторонь. Давайте говорити відверто: на Україну не чекають в ЄС. Щойно Київ намагається іти в бік Європи, а це було і при ЮЩЕНКУ, Європа одразу пред`являє нові вимоги, відкладає на майбутнє прийняття принципових рішень», - відзначив експерт.

Він вважає неприйнятним, коли Росія фактично виставляє Україні ультиматум: або Митний союз або зона вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом.

«Росія в даному питанні повелася безграмотно. Ми могли б знайти шляхи для зближення. Якщо йдеться про літаки - давайте просувати спільні програми літакобудування. Або вертольотобудування. Повинні бути реальні програми, і під них потрібно вибудовувати в Україні елітні угруповання. Тоді вони почнуть підтримувати ідею зближення з Росією. Без цього - ніяк», - вважає М.ХАЗІН.

На його думку, українська влада, зі свого боку, не прагне налагодити взаємну співпрацю і популяризувати ідеї загального економічного простору із сусідами.

«Проблема України в тому, що верхи навіть не намагаються пояснити народові, що зближення з Росією економічно вигідно для країни. Соціологічні опитування свідчать про інше: прості люди за поглиблення співпраці з Росією. А політики вважають за краще замовчувати цю тему. Не говорять вони і про те, що Євросоюзу не до України - треба рятувати економіки Греції, Португалії, Іспанії, Італії. Реальність через два-три роки все розставить на свої місця: Україна розвернеться до Митного союзу. Чи не запізно буде? Росія за цей час може посилити митний режим, як з країнами ЄС. Втрати України в цьому випадку становитимуть приблизно 6-8 мільярдів доларів щорічно. А це близько 5% ВВП», - наголосив М.ХАЗІН.

Крім того, на думку експерта, зона вільної торгівлі з ЄС завдасть прямої шкоди економіці України. «Україна виявиться наодинці з великими і розвиненими конкурентами, боротьба з якими у ряді галузей вийде не на її користь. Треба враховувати і те, що вступ України до ЗВТ з ЄС підірве високотехнологічне виробництво і сільське господарство. У зоні ЗВТ у вас конкурент - Туреччина. Турецьке продовольство вже витісняє місцевого виробника на всьому південному сході Європи. Не уникне цього й Україна», - сказав М.ХАЗІН.

Він також вважає безпідставними думки деяких експертів про те, що для України від вступу до Митного союзу, після декількох років економічної вигоди, через відсутність конкуренції і стимулів для розвитку можуть виникнути ускладнення.

«Все це демагогія. Реальність – це ринки. Якщо будуть ринки для української продукції – це одна ситуація, якщо їх не буде – інша», - відзначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, М.ХАЗІН входить до групи російських економістів, яка на початку серпня звернулася з листом до прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА з попередженням, що загострення торговельних відносин між Україною і Митним союзом не піде на користь ані Росії, ані Україні.

Автори листа закликають В.ПУТІНА утриматися від економічної конфронтації з Україною і повернутися до діалогу.