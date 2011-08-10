Туреччина намагається зупинити масове насильство в Сирії

У Сирії урядові війська сьогодні ввійшли до двох міст - Бінніш біля кордону з Туреччиною і Дейр-аз-Зор у східній частині країни, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленнями очевидців і правозахисних груп, під час операцій проти учасників антиурядових акцій за останню добу загинули не менше 30 людей.

Армійські операції тривають всупереч закликам світової спільноти до влади Сирії - припинити насильство. Сьогодні з таким закликом до сирійського президента Башара Асада звернувся міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, який побував з візитом в Дамаску.

З початку масових антиурядових виступів у Сирії загинули близько 1700 осіб. США і Євросоюз ввели санкції проти режиму Башара Асада.