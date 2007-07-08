Зловмисника, який напав на Віктюка, можуть посадити на 5 років

За фактом нападу на театрального режисера Романа ВІКТЮКА порушена кримінальна справа.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, справа порушена за 112 ст. Кримінального кодексу РФ - "умисне нанесення тілесних пошкоджень середньої тяжкості", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на строк до п`яти років.

Р.ВІКТЮКА побили у суботу вдень у під`їзді свого будинку на Тверській вулиці в Москві. Лежачого без свідомості режисера знайшов його водій. При цьому цінні речі у режисера не зникли.

Наразі режисер знаходиться в одній з приватних клінік з діагнозом "черепно-мозкова травма".

Р.ВІКТЮК народився у Львові в 1936 році. Випускник ГІТІС 1956 року. Працював в театрах Львова, Києва і Вільнюса.