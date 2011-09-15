Польща і Чехія з'єднали свої газотранспортні системи

Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК разом з прем`єр-міністром Чехії Петром НЕЧАСОМ 14 вересня урочисто відкрили перший інтерконнектор, який сполучає газотранспортні системи країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського уряду, Д.ТУСК назвав з`єднання ГТС двох країн, що входять до Євросоюзу, «черговим кроком» до створення єдиного енергетичного ринку європейського об`єднання.

Польський прем`єр відзначив, що цей трубопровід також дозволить мінімізувати наслідки можливих перебоїв з поставками російського газу, які мали місце в 2009 році через суперечку РФ з Україною про ціни і умови поставок блакитного палива.

«Цей польсько-чеський інтерконнектор є знаком надії, що газові проблеми ніколи вже не торкнуться наших держав. Принаймні, не так сильно, як кілька років тому», - сказав Д.ТУСК.

Він додав, що Польща розраховує на використання побудованого коннектора для поставок газу LNG з польського терміналу у місті Свиноустя (Swinoujscie) і газу з Норвегії.

Прес-служба польського уряду повідомила, що потужності побудованого газопроводу становлять 0,5 млрд. кубометрів газу на рік і можуть бути збільшені у перспективі до 2-3 млрд. кубометрів.

Вартість будівництва 32-кілометрового інтерконнектора, яке розпочалося в 2009 році, становило близько 27 млн. євро, половину з яких виділив Польщі і Чехії Євросоюз.

Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» на початку 2009 року майже на три тижні перекрив поставки газу через українську газотранспортну систему, що призвело до збоїв в газопостачанні низки країн Євросоюзу.

Польща, яка разом з Чехією входить до ЄС з 2004 року, після цього газового конфлікту прискорила роботи над диверсифікацією газових поставок, зокрема, з добудови на Балтійському морі терміналу для поставок газу LNG.

Довідка УНІАН. Польща щороку споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, близько 75% якого імпортує: в основному з Російської Федерації.