Ізраїль попередив ООН про "реакцію у відповідь" на визнання Палестини

Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман попередив, що можливе визнання Організацією Об`єднаних Націй палестинської держави матиме "серйозні наслідки", пише 25 вересня "Гаарец" з посиланням на інтерв`ю міністра Ізраїльському радіо.

"Будь-яка одностороння дія неминуче викличе відповідну реакцію", - заявив він, знову наголосивши ізраїльську позицію з цього питання: домовленість про міжнародне визнання палестинської держави може бути досягнута тільки на переговорпх за участю Ізраїлю.

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас подав генсеку ООН Пан Гі Муну офіційну заявку на визнання палестинської держави в межах 1967 року 23 вересня на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Заявку ООН почне обговорювати 26 вересня.

Виступаючи перед журналістами, Аббас висловив упевненість, що на розгляд заявки піде не більше кількох тижнів. Однак, на резолюцію Ради Безпеки можуть накласти вето США, які раніше вже обіцяли зробити це. Зі свого боку представники ПНА заявили, що в разі невдачі в Раді Безпеки звернуться до Генеральної асамблей. Якщо на резолюцію РБ ООН може бути накладено вето, то для затвердження статусу Палестини Генеральною асамблеєю необхідна проста більшість голосів.

Прагнення палестинської держави домогтися визнання ООН підщтовхнуло нові заклики до відновлення переговорів Палестини з Ізраїлем. Прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу, зокрема, закликав Аббаса почати переговори негайно. Також з пропозицією відновити переговори виступив Квартет з близькосхідного врегулювання, до якого входять Росія, США, ЄС і ООН, зауважує Лента.ру.