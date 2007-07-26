Росія підтвердила намір вступити до СОТ цього року

Росія підтвердила намір завершити вступ до СОТ до кінця 2007 року, передає агентство Рейтер з посиланням на заяву голови російської делегації в Женеві Максима Медвєдкова.

"Ми вважаємо, що цілком можливо завершити цей процес до кінця цього року", - сказав він журналістам. Медвєдков - директор департаменту торговельних переговорів Міністерства економічного розвитку Росії - очолює російську делегацію, яка проводить в Женеві черговий раунд дво- і багатосторонніх переговорів щодо приєднання Росії до СОТ.