Меркель: нинішня криза - найважче випробування для Європи з часів війни

00:26, 15 листопада 2011
Світ
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Договір про ЄС вимагає змін

КанцлерНімеччиниАнгелаМеркельзаявилавпонеділок, щонинішнійборговоїкриза сталадляЄвропинайважчимвипробуваннямз часуДругої світовоївійни,повідомляєРадіоСвобода.

ВиступаючивмістіЛейпцигпередделегатамищорічноїконференціїїї партіїХристиянсько-Демократичнийсоюз (ХДС), Меркельпідкреслила,що Європаповиннакрокзакрокомпросуватисявнапрямкубільшої політичноїінтеграції.

Канцлерзакликалавнестизмінивугодипро Євросоюзз тим,щоб з`явиласяможливість каратитікраїни,якіпорушуютьвстановленіпоказникибюджетногодефіциту.ПрицьомуМеркельдалазрозуміти,що Німеччинанесепевнувідповідальністьпередсвоїмипартнерамиіготовапітинаподальшіжертви.

Багатогромадян Німеччині протитого,щоб спрямовуватигрошіплатників податківнадопомогупостраждалимвідборгової кризиГреції, Ірландіїта Португалії.

 

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