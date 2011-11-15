Меркель: нинішня криза - найважче випробування для Європи з часів війни

Договір про ЄС вимагає змін

КанцлерНімеччиниАнгелаМеркельзаявилавпонеділок, щонинішнійборговоїкриза сталадляЄвропинайважчимвипробуваннямз часуДругої світовоївійни,повідомляєРадіоСвобода. ВиступаючивмістіЛейпцигпередделегатамищорічноїконференціїїї партіїХристиянсько-Демократичнийсоюз (ХДС), Меркельпідкреслила,що Європаповиннакрокзакрокомпросуватисявнапрямкубільшої політичноїінтеграції. Канцлерзакликалавнестизмінивугодипро Євросоюзз тим,щоб з`явиласяможливість каратитікраїни,якіпорушуютьвстановленіпоказникибюджетногодефіциту.ПрицьомуМеркельдалазрозуміти,що Німеччинанесепевнувідповідальністьпередсвоїмипартнерамиіготовапітинаподальшіжертви. Багатогромадян Німеччині протитого,щоб спрямовуватигрошіплатників податківнадопомогупостраждалимвідборгової кризиГреції, Ірландіїта Португалії.

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