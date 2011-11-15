Меркель: нинішня криза - найважче випробування для Європи з часів війни
Договір про ЄС вимагає змін
КанцлерНімеччиниАнгелаМеркельзаявилавпонеділок, щонинішнійборговоїкриза сталадляЄвропинайважчимвипробуваннямз часуДругої світовоївійни,повідомляєРадіоСвобода. ВиступаючивмістіЛейпцигпередделегатамищорічноїконференціїїї партіїХристиянсько-Демократичнийсоюз (ХДС), Меркельпідкреслила,що Європаповиннакрокзакрокомпросуватисявнапрямкубільшої політичноїінтеграції. Канцлерзакликалавнестизмінивугодипро Євросоюзз тим,щоб з`явиласяможливість каратитікраїни,якіпорушуютьвстановленіпоказникибюджетногодефіциту.ПрицьомуМеркельдалазрозуміти,що Німеччинанесепевнувідповідальністьпередсвоїмипартнерамиіготовапітинаподальшіжертви. Багатогромадян Німеччині протитого,щоб спрямовуватигрошіплатників податківнадопомогупостраждалимвідборгової кризиГреції, Ірландіїта Португалії.
ВиступаючивмістіЛейпцигпередделегатамищорічноїконференціїїї партіїХристиянсько-Демократичнийсоюз (ХДС), Меркельпідкреслила,що Європаповиннакрокзакрокомпросуватисявнапрямкубільшої політичноїінтеграції.
Канцлерзакликалавнестизмінивугодипро Євросоюзз тим,щоб з`явиласяможливість каратитікраїни,якіпорушуютьвстановленіпоказникибюджетногодефіциту.ПрицьомуМеркельдалазрозуміти,що Німеччинанесепевнувідповідальністьпередсвоїмипартнерамиіготовапітинаподальшіжертви.
Багатогромадян Німеччині протитого,щоб спрямовуватигрошіплатників податківнадопомогупостраждалимвідборгової кризиГреції, Ірландіїта Португалії.