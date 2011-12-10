Лукашенко пояснив: ніколи не тримав владу силою, просто влада - сильна

Білорусь незабаром може виявитися однією з найліберальніших країн світу.

Як повідомляє прес-служба Президента Білорусі, таку думку висловив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, виступаючи вчора на 41-му з`їзді Білоруського республіканського союзу молоді (БРСМ), передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

«Сьогодні в світі криза не лише фінансів, але й ліберальної демократії. Європа не знає, що робити з бунтівними іммігрантами. Фінансова столиця світу – Лондон - стріпується від вуличних мародерів. Вчорашні захисники безграничної свободи в інтернеті вже переглядають свої позиції. На цьому фоні Білорусь скоро може виявитися однією з найліберальніших країн у світі», - заявив білоруський Президент.

О.ЛУКАШЕНКО, звертаючись до членів БРСМ, зазначив, інтернет робиться все більш доступним і стає серйозною частиною національної економіки.

«Думаю, що кожний із вас користується інтернетом. І ви самі бачите: вас ніхто в ньому не обмежує», - сказав Президент Білорусі. Але при цьому, за словами О.ЛУКАШЕНКА, досягненнями техніки користуються в тому числі й розпалювачі бунтів, комп`ютерні шахраї та терористи. «Тому ми повинні захищати наші мережі, як це роблять у всіх країнах світу, від хакерів, терористів і погромників», - заявив Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО також зазначив, що ніколи не намагався утримувати владу силою. «Я ніколи в своєму житті не користувався тим, щоб силою утримувати владу», - заявив глава Білоруської держави.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, народ обирає президента саме для того, щоб він здійснював свої владні повноваження.

«Хто з вас скаже, що держава повинна пишатися слабкою владою? Слабка влада ненадовго», - сказав Президент Білорусі. О.ЛУКАШЕНКО переконаний, що в морі хаосу лише сильна влада може консолідувати й утримати країну, зробити всіх народом.

«Ми побудуємо свою демократичну Білорусь, де перш за все цінуватиметься життя людини, її спокій та благополуччя», - підкреслив Президент Білорусі.

Довідка УНІАН. Громадське об`єднання «Білоруський республіканський союз молоді» є правонаступником комсомолу Білорусі, Союзу молоді Білорусі, Білоруського патріотичного союзу молоді, Білоруського союзу молоді. Рішення про його створення було ухвалено 6 вересня 2002 року на об`єднавчому з`їзді.

Членом ГО «БРСМ» може бути будь-який громадянин Республіки Білорусь, особи без громадянства, а також іноземні громадяни, які постійно поживають у Республіці Білорусь, віком від 14 до 31 року, які визнають Статут і програмні документи ГО «БРСМ».