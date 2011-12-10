Президент невизнаної Південної Осетії йде у відставку

Президент невизнаної Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ сьогодні, 10 грудня, піде у відставку, а опозиційний кандидат у президенти Алла ДЖІОЄВА одержала можливість балотуватися на повторних виборах, призначених на 25 березня.

Таких домовленостей дійшли Е.КОКОЙТИ і А.ДЖІОЄВА у п`ятницю увечері, підписавши угоду про врегулювання політичного конфлікту в Південній Осетії, що супроводжувався масовими виступами прихильників опозиції, повідомляє ВВС.

Згідно з досягнутими домовленостями, Е.КОКОЙТИ залишає свій пост у суботу, при цьому обов`язки глави невизнаної республіки до виборів виконуватиме прем`єр-міністр Вадим БРОВЦЕВ.

При цьому заступником голови нового уряду має стати представник опозиції.

У другому турі президентських виборів, що відбувся 27 листопада, за первинними даними південно-осетинського Центрвиборчкому, виграла опозиціонерка, екс-міністр освіти А.ДЖІОЄВА. Вона здобула перемогу над міністром з питань надзвичайних ситуацій Анатолієм БІБІЛОВИМ.

Проте команда А.БІБІЛОВА подала скаргу на порушення, і Верховний суд Південної Осетії, погодившись з цими звинуваченнями, відмінив підсумки виборів, а парламент терміново призначив нове голосування на 25 березня.

Після цього в Цхінвалі почалися акції протесту, і прихильники опозиції зайняли центральну площу міста.