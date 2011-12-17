Тропічний шторм на Філіппінах вбив понад 140 людей

Через тропічний шторм "Уоші" на Філіппінах загинули 143 чоловіка, ще понад 100 жителів оголошено такими, що зникли безвісти.

Як повідомляє Лєнта.ру, удар стихії припав на південну частину архіпелагу.

Дія "Уоші" на Філіппінах має вщухнути до вечора неділі, 18 грудня. Це вже 19-й за рахунком тропічний шторм, зареєстрований на території острівної держави цього року.