Тропічний шторм на Філіппінах вбив понад 140 людей
11:30, 17 грудня 2011Світ
1011 0
Ще більше 100 зникли безвісти
Через тропічний шторм "Уоші" на Філіппінах загинули 143 чоловіка, ще понад 100 жителів оголошено такими, що зникли безвісти.
Як повідомляє Лєнта.ру, удар стихії припав на південну частину архіпелагу.
Дія "Уоші" на Філіппінах має вщухнути до вечора неділі, 18 грудня. Це вже 19-й за рахунком тропічний шторм, зареєстрований на території острівної держави цього року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter