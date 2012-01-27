Жириновський лякає Медведєва з Путіним «Помаранчевою революцією»

Кандидат у Президенти РФ, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ прогнозує, що через декілька років у Росії на вулицю вийдуть мільйони людей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив сьогодні в Держдумі після звіту керівників правоохоронних органів про хід виборів до російського парламенту.

«Дмитро МЕДВЕДЄВ, звертаючись до «Єдиної Росії» місяці за два до виборів, сказав чесно: «Завдання - владу утримати...». Я вітаю «Єдину Росію» й силовиків. Ви владу утримали. Але яким чином? Ви закінчите так само, як більшовики. Зараз виходять (на мітинги – УНІАН) 100 тис., через 5-6 років вийдуть мільйони, й ніхто вам не допоможе», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

За його словами, правляча партія повинна менше дратувати парламентську опозицію, оскільки якщо ЛДПР, КПРФ і «Справедлива Росія» виведуть своїх активістів на Болотну площу, владі «настане кінець» уже 5 лютого.

Він заявив, що за опозиційні партії проголосували більше людей, ніж за «Єдину Росію» й закликав припинити фальсифікувати результати виборів. За його словами, тільки у ЛДПР вкрали 10 млн. голосів. «Це захоплення державної влади шахрайським шляхом», - сказав він.

В.ЖИРИНОВСЬКИЙ заявив, що парламентські вибори в РФ визнала лише одна «Єдина Росія» з 7 партій, які брали участь у виборах.

На пропозицію із залу до парламентської опозиції здати мандати, лідер ЛДПР сказав: «Тоді в Росії почнеться Помаранчева революція».

У свою чергу, кандидат у Президенти від КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ запропонував посилити покарання за крадіжку голосів.

«Пан ЧУРОВ (голова ЦВК РФ), це елемент мафіозної системи, яка має жорсткий розподіл посад у країні», - вважає він.

За його словами, вибори, що пройшли в Росії, нелегітимні. За словами Г.ЗЮГАНОВА, не обов`язково встановлювати web-камери на дільницях - тому що результати голосування «переписують» 2-3 людини. За його словами, всі виборчі комісії повинні бути створені на паритетній основі. Він також запропонував проводити підрахунок голосів за участі спостерігачів і ЗМІ. Тільки так можна добитися, щоб ніхто нікого не підозрював, додав він.

На думку лідера російських комуністів, прем`єр РФ Володимир ПУТІН повинен публічно зажадати від усіх начальників чесних виборів. «Його підручні говорять: «вимагаємо чесних виборів, але ПУТІН повинен перемогти в першому турі». Це означає: робіть, що хочете, але якщо наслідите, відповідатимете самі», - додав він.

Кандидат у Президенти від «Справедливої Росії» Сергій МИРОНОВ також заявив, що минулі вибори до Держдуми супроводжувалися масовими порушеннями.

«Ми бачили нерівний доступ до ЗМІ, обмеження на розміщення реклами для опозиції, а також залякування й шантаж виборців», - сказав він.

Звітуючи перед російськими депутатами, голова Слідчого комітету Росії Олександр БАСТРИКІН повідомив, що слідчі органи порушили 36 кримінальних справ, пов`язаних із порушеннями на грудневих виборах до Держдуми.

За його словами, у розпорядженні Слідчого комітету є близько 100 відеороликів із можливими порушеннями на парламентських виборах, що пройшли в грудні, зараз проводиться робота з їх дослідження.

Голова МВС РФ Рашид НУРГАЛІЄВ повідомив, що його міністерство порушило щодо порушень на виборах 59 кримінальних справ, за 26 з яких вже встановлено підозрюваних.

Раніше Слідчий комітет заявляв, що порушення стосувалися практично всіх партій, представники яких пройшли до Державної Думи РФ шостого скликання.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2011 року після виборів до Держдуми РФ по країні пройшла серія акцій протесту проти фальсифікації результатів.

Наймасовіші мітинги «За чесні вибори» відбулися в Москві 10 і 24 грудня. В них взяли участь десятки тисяч людей.

Наступну велику акцію заплановано на 4 лютого в Москві.