Березовський закликає Захід скинути Путіна

Борис Березовський оприлюднив у британській газеті The Sunday Times статтю, в якій детально пояснює західним урядам, чому і як саме слід добитися падіння режиму Володимира Путіна.

Зокрема, Березовський називає нинішній лад "авторитарним" і вимагає чинити на Кремль тиск з тим, щоб відновити форму правління, "яка відповідатиме літері та духові Конституції Російської федерації".

Олігарх радить західним лідерам, насамперед, визнати уряд Путіна неконституційним, а потім завдати удару по "інститутах влади" і "корумпованій еліті". При цьому Березовський зазначає, що для цього підійдуть будь-які види дій, включно з переворотом. На підкріплення своїх слів він наводить цитату з англійського філософа Джона Локка: "Якщо уряд порушує закон, скинути його - не тільки право, а й обов`язок відповідальних членів суспільства".

Бізнесмен додає, що революцію можна здійснити і мирним шляхом, наводячи як приклад "помаранчеву революцію" в Україні і "революцію троянд" в Грузії.

Водночас Березовський звинувачує Захід в небажанні натиснути на Росію. "Немає нічого негідного у використанні важелів, які допоможуть повернути Росію на шлях демократичних реформ", - заявляє він.

На закінчення статті підприємець дорікає політичним елітам Заходу, і перш за все США, за "інтелектуальну деградацію", яка не дає змоги побачити за поточними світовими проблемами "агресію нинішнього російського режиму".

"Повернути Росію в демократичне співтовариство є реальним, і більш того, це головний обов`язок всіх відповідальних західних політиків", - доходить висновку Борис Березовський.