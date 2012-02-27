Євросоюз визнав сирійську опозицію законним представником країни

Рада міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, що засідала в понеділок в Брюсселі, ухвалила велику постанову щодо Сирії. У ній, зокрема, Євросоюз визнає сирійську національну раду, створену опозицією, законним представником сирійського народу. Крім того, ЄС посилив свої санкції проти режиму президента Сирії Башара Асада, повідомляє Радіо Свобода.



Додатково до раніше прийнятих обмежувальних заходів забороняється торгівля золотом, коштовними металами і алмазами з державними структурами Сирії.



Вантажний авіатранспорт сирійських перевізників не буде більше допущений в аеропорти країн ЄС, крім літаків, що перевозять одночасно і вантажі, і пасажирів.



Євросоюз «заморозить» банківські активи і заборонить в'їзд на територію ЄС сімом міністрам сирійського уряду, чию діяльність пов'язують з порушенням прав людини. Розширений «чорний список» буде опублікований в Брюсселі у вівторок.



Глава європейської дипломатії Кетрін Ештон заявила: «Ми додали 38 організацій і осіб до цього списку, а також приступили до заморожування активів сирійського Центрального банку в Євросоюзі».



Водночас ЄС готує великомасштабну гуманітарну допомогу для населення Сирії.