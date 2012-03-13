Президент США: чутки про війну з Іраном ведуть до зростання цін на бензин

Президент США Барак Обама попередив, що чутки про нібито майбутню війну проти Ірану ведуть до зростання цін на бензин.



"Головна причина зростання цін на бензин - всі ці розмови щодо можливої ​​війни на Близькому Сході. Саме тому ми намагаємося скоротити кількість цих порожніх розмов про війну", - сказав Обама в інтерв'ю одному з дочірніх каналів ABC.



США і ряд інших країн Заходу звинувачують Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома, нагадує РІА "Новости". Тегеран всі звинувачення відкидає, заявляючи, що його ядерна програма спрямована виключно на задоволення потреб країни в електроенергії. Зараз відносно Ірану діють чотири санкційні резолюції Ради Безпеки ООН.



Президент США і співробітники його адміністрації, дійсно, говорили, що не виключають жодних сценаріїв дій щодо Ірану, проте, наполягали, що для них набагато краще дипломатичне вирішення проблеми. Тим часом, у ЗМІ все частіше з'являються публікації про те, що США і Ізраїль планують військову операцію проти Ірану.