Прихильники об'єднання з Румунією пройшли по Кишиневу маршем

Прихильники об'єднання Молдови з Румунією в особі представників національної ради об'єднання Молдави і Румунії і асоціації Actiunea-2012 ("Дія-2012") провели в неділю марш по центральній магістралі Кишинева з нагоди дня об'єднання Бесарабії з Румунією, що відбулося 27 березня 1918 року, повідомляє кореспондент РІА «Новости».

Більше 500 уніоністів, розмахуючи прапорами румунської держави і Молдави, скандуючи гасла "Велика Румунія!" та інші, що закликають до об'єднання Молдави з Румунією, пройшли маршем по центральній магістралі Кишинева до бульвару Штефан чел Маре.

Серед них були і громадяни Румунії, повідомили інформовані джерела.

Маршу уніоністів спробували протистояти представники партії "Патріоти Молдови", але вони були відтіснені місцевою поліцією з маршруту руху колони.

Напередодні проти проведення маршу виступили проросійські об'єднання партії комуністів Молдави і партія соціалістів. Вони обмежилися тільки словесними протестами.