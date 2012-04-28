У Швейцарії розбився туристичний літак: 5 людей загинули

Щонайменше п'ятеро осіб загинули внаслідок катастрофи невеликого туристичного літака на території кантону Фрібур на заході Швейцарії.

Про це повідомляє агентство Франс Прес із посиланням на місцеву поліцію. Зазначається, що літак впав на поле, неподалік житлових будівель. Наразі тіла загиблих не пізнані, також немає ніякої докладної інформації про літак.

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