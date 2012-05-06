Хакери атакують сайти не залежних від Кремля російських ЗМІ

Сайти газети "КоммерсантЪ", радіостанції "Ехо Москви", телеканалу "Дождь" та Slon.ru 6 травня були атаковані невідомими хакерами.

«Комерсант» наголошує, що відбулася найпотужніша DD0S-атака з березня 2008 року, коли сайт видання був заблокований протягом декількох діб. Також ж проблеми виникли у сайту телеканалу "Дождь".

"Сайт tvrain.ru не працює, втім, як і сайти" Слона "і" Еха Москви ". Схоже, DDoS", - йдеться в мікроблозі телеканалу "Дождь".На його сторінці у Facebook повідомляється, що телеканал намагається відбитися від атаки.

Відразу після оприлюднення інформацію про хакерську атаку, прокремлівський рух «Наші» спростував свою можливу причетність до блокування сайтів.

Активістка руху Анастасія Фєдорєнчік заявила, що «Наші» не знають, хто стоїть за сьогоднішніми DD0S-атаками.

Як повідомлялось, 5 травня невідомі хакери зламали е-mail та skype адміністратора білоруської кампанії «Революція через соціальну мережу» (РЧСМ) Антона Скорини. Також була здійснено спробу взяти під свій контроль групу РЧСМ «ВКонтакте», але завдяки тому, що для доступу до аккаунту потрібне смс-підтвердження, цього вдалося уникнути.

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