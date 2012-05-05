У Білорусі зламали e-mail та skype адміністратора «Революції через соцмережу»

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба РЧСМ.

«Також була здійснено спробу взяти під свій контроль саму групу «ВКонтакте», але завдяки тому, що для доступу до аккаунту потрібне смс-підтвердження, цього вдалося уникнути», - зазначають у прес-службі РЧСМ.

За інформацією РЧСМ, зараз скайпом А.Скорини користуються невідомі.

«У списку його контактів у скайпі було дуже багато опозиційних політиків і активістів, тому ми просимо якнайшвидше повідомити в ЗМІ про цей факт, щоб не допустити провокацій. Ми пов'язуємо цей інцидент із побоюванням спецслужб Білорусі про можливість проведення нових акцій кампанії влітку цього року», - підкреслили в прес-службі РЧСМ.

«З урахуванням останніх подій, можна зробити висновок, що спецслужбам було дано конкретне завдання будь-якими способами здобути інформацію про плани кампанії й спробувати знищити групу», - зазначає прес-служба РЧСМ.

Як повідомлялося, в Білорусі зріс тиск на активістів кампанії «Революція через соціальну мережу».

«Революція через соціальну мережу» або акції «мовчазного» протесту – назва серії громадянських акцій протесту в Білорусі, викликаних невдоволенням частини населення діями керівництва країни, що призвели до фінансової кризи, девальвації білоруського рубля й різкого стрибка цін.

Акції протесту організовуються ініціативними групами через соціальні мережі «ВКонтакте» і Facebook. Суть акцій полягає в тому, що їх учасники регулярно збиралися в центрі білоруських міст, не скандуючи ніяких гасел, закликів або вимог, лише аплодуючи час від часу, висловлюючи протест таким чином.

Перша акція пройшла 8 червня 2011 року. Наразі в проведенні акцій протесту організатори вирішили зробити перерву на невизначений час.