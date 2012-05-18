Клюєв: вільна торгівля з СНД не суперечить європейському вибору

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО України, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, виступаючи на засіданні Міжнародного клубу парламентаріїв та експертів «ЄС-Україна»: «Україна на перехресті: ЄС чи/та Євразійський Союз - переваги і виклики».

За його словами, про європейські устремління нашої держави свідчить тривалий і досить успішний діалог з багатьох питань, пов'язаних з підготовкою до отримання Україною асоційованого членства в Євросоюзі, включаючи створення зони вільної торгівлі.

«Процеси адаптації до вимог ЄС глибоко торкнулися практично усіх сфер життєдіяльності нашої країни. Орієнтуючись на європейські цінності та співпрацю з Європою, ми розраховуємо на побудову сучасної, високорозвиненої держави. Україна має для цього всі можливості: багаті природні ресурси, потужний економічний, науково-технічний та кадровий потенціал, які дозволили нам сподіватися на приплив інвестицій з розвинених країн, обмін технологіями та взаємовигідне співробітництво», - заявив А.Клюєв.

Він також зазначив, що Україна набула позитивний досвід на багатьох напрямках взаємодії з європейськими інститутами влади й громадськими організаціями, який дозволяє достатньо успішно здійснювати ініційовані Президентом України Віктором Януковичем економічні реформи і побудову громадянського суспільства на демократичних принципах.

«Керівництво України розраховує на розуміння, конструктивний діалог і підтримку з боку Євросоюзу. І ми готові слідувати обраним курсом», - сказав А.Клюєв.

Він заявив, що будуть вжиті всі необхідні заходи для забезпечення порядку і стабільності в країні, щоб йти курсом президентських реформ. А.Клюєв висловив упевненість, що реформи дадуть можливість забезпечити модернізацію та поступальний розвиток України в союзі з іншими державами.

«Це дозволить нам створювати максимально сприятливі умови для технологічного оновлення національної економіки та розвитку торгово-економічного співробітництва з іншими країнами на основі зміцнення дружби і побудови нової системи відносин не тільки на європейському, а й на євразійському просторі», - сказав секретар РНБО.

Він заявив, що в цьому зв'язку економічне співробітництво з країнами СНД розглядається керівництвом країни як перспективне для України: «Тим більше, що наші країни мають давні господарські, наукові та культурні зв'язки. Особливий характер носять відносини з Росією. Ми зацікавлені в їхньому розвитку».

«Ми розраховуємо на створенні зони вільної торгівлі СНД без вилучень та обмежень, що дасть можливість забезпечити взаємодоповнюючий розвиток і нову, більш прогресивну систему відносин на цьому економічному просторі», - сказав А.Клюєв.

Він підкреслив, що така концепція щодо взаємодії України та країн СНД не суперечить європейському вектору України.