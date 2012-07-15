У Росії оприлюднили списки загиблих від повені на Кубані

Як повідомляє РИА Новости, у списку - прізвища 152 осіб і один невстановлений чоловік.

У списку загиблих в Кримську дві третини складають жінки. Загинули 99 жінок, 49 чоловіків, четверо малолітніх (три дівчинки і один хлопчик) і один неповнолітній юнак. Молодшому із загиблих за десять днів до смерті виповнився рік.

Нагадаємо, паводок в ніч на 7 липня затопив 7200 житлових будинків у містах Геленджик, Кримськ і Новоросійськ, в ряді селищ Краснодарського краю. Були порушені системи енерго-, газо-і водопостачання, автомобільний і залізничний рух. На місто Кримськ й сусідні станиці прийшовся найсильніший удар стихії. За даними МНС Росії, в результаті повені загинула 171 людина