У Росії оприлюднили списки загиблих від повені на Кубані
17:59, 15 липня 2012Світ
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Адміністрація Кримського району опублікувала список загиблих під час повені, яка сталася в ніч на 7 липня.
На місто Кримськ й сусідні станиці прийшовся найсильніший удар стихії. Фото МНС Роcії
Як повідомляє РИА Новости, у списку - прізвища 152 осіб і один невстановлений чоловік.
У списку загиблих в Кримську дві третини складають жінки. Загинули 99 жінок, 49 чоловіків, четверо малолітніх (три дівчинки і один хлопчик) і один неповнолітній юнак. Молодшому із загиблих за десять днів до смерті виповнився рік.
Нагадаємо, паводок в ніч на 7 липня затопив 7200 житлових будинків у містах Геленджик, Кримськ і Новоросійськ, в ряді селищ Краснодарського краю. Були порушені системи енерго-, газо-і водопостачання, автомобільний і залізничний рух. На місто Кримськ й сусідні станиці прийшовся найсильніший удар стихії. За даними МНС Росії, в результаті повені загинула 171 людина
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