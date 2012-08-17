На платиновій шахті в ПАР відбуваються зіткнення страйкарів із поліцією

У четвер жертвами зіткнень стали 18 людей, повідомляє Радіо Свобода. У попередні дні загинули ще 10.

Поліція стверджує, що шахтарі були озброєні не тільки мачете і залізними палицями, а й вогнепальною зброєю, яку вони почали застосовувати після того, як поліцейські спробували розігнати їх мітинг за допомогою сльозогону й водометів.

Агресивно налаштовані робітники вимагають підвищення зарплати. Зіткнення відбуваються і між самими шахтарями - членами двох конкуруючих профспілок.

Власник шахти - корпорація Lonmin - заявила, що ті, хто не повернуться до роботи в найближчу добу, будуть звільнені.