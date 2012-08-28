Пожежа на НПЗ у Венесуелі перекинулася на третій резервуар нафти

Про це повідомив у своєму мікроблозі в мережі Twitter віце-президент країни Еліас Хауа.

Від пожежі, що спалахнула на підприємстві в суботу вранці, загинули вже 48 людей. Займання парів пропану на заводі сталося в зоні нафтосховищ. Далі запалали два резервуари. Вогонь перекинувся на розташовану поблизу казарму, трубопроводи та припарковані поблизу автомобілі. За даними місцевої влади, в результаті вибуху і, відповідно, пожежі постраждали більше 200 житлових будинків.

Reuters з посиланням на міністра енергетики і нафти Рафаеля Раміреса повідомив, що пожежа на перших двох резервуарах буде погашена у вівторок. Рамірес не зміг назвати терміни ліквідації пожежі на третьому резервуарі.

НПЗ Amuay входить в основний нафтопереробний комплекс Венесуели Centro Refinador Paraguanа (CRP), який щодня переробляє 956 тис. барелів нафти (71% всього обсягу її переробки в країні), передає РІА "Новости".

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв'язку з численними людськими жертвами в результаті аварії на нафтопереробному заводі «АМУА» у Венесуелі.

«Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі слова співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажання якнайшвидшого одужання постраждалим», - йдеться у співчутті глави Української держави до Президента Боліваріанської Республіки Венесуела Уго Чавеса.