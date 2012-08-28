Ректор Українського Католицького університету став єпископом для Франції
01:03, 28 серпня 2012Світ
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Ректор Українського Католицького університету Борис Гудзяк став єпископом Української греко-католицької церкви для українців Франції, Швейцарії та Бенілюксу.
Ректор Українського Католицького університету Борис Гудзяк став єпископом УГКЦ для українців Франції, Швейцарії та Бенілюксу, фото з сайту training.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського Католицького університету, 26 серпня у Архикатедральному Соборі святого Юра у Львові відбулась архиєрейська хіротонія отця Бориса Ґудзяка, яку очолив Блаженніший Патріарх Святослав (Шевчук).
Раніше, 21 липня Папа Венедикт XVI благословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ і призначив ректора УКУ отця Б.Ґудзяка титулярним єпископом міста Каркабія. Він призначений Апостольським екзархом для українців-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії.
Як повідомили у прес-службі, у неділю Глава УГКЦ вручив новообраному владиці митру та єпископський жезл.
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