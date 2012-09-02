У Росії дах автовокзалу впав на пасажирів (відео)
20:39, 02 вересня 2012Світ
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У Росії в результаті обвалення даху автовокзалу постраждали 14 чоловік, один загинув
У місті Бєлово Кемеровської області (Росія) в результаті обвалення даху автовокзалу постраждали 14 чоловік, одна із них загинула.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС Росії по Кемеровській області.
«О 12.47 мск у м. Бєлово сталося обвалення перекриттів на автовокзалі. За попередніми даними, площа обвалення становить близько 220 кв. метрів. Відомо про 14 постраждалих (із них 1 людина загинула)», - говориться в повідомленні.
На місці події працює оперативна група Бєловського гарнізону МНС Росії, залучено сили міських надзвичайних служб. Із Кемерово до Бєлово вирушила оперативна група Головного управління МНС Росії.
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