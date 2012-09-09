Внаслідок серії вибухів в Іраку загинули щонайменше 34 людини

Як повідомляє РІА «Новости», всього сталося близько 16 терактів.

Один із найсерйозніших інцидентів, за даними ЗМІ, відбувся в районі Кіркука на півночі країни. Число загиблих становило щонайменше 11, ще близько 17 осіб зазнали поранень.

Два заміновані автомобілі вибухнули в місті Насирія, розташованому за 300 кілометрів на південь від Багдада.

Один із вибухових пристроїв спрацював поряд із будівлею французького консульства, при цьому один охоронець загинув, ще четверо зазнали поранень.

Теракти відбулися також у містах Самарра, Басра і Туз-Хурмату.