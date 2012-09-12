Біля Нової Зеландії горіло судно: екіпаж врятували українці

Як повідомляє інтернет-видання «Морской бюллетень», рано вранці 12 вересня за новозеландським часом сталася пожежа на новозеландському плавзаводі Amaltal Columbia з екіпажем у складі 43-х осіб, який перебував за 45 миль на північний схід від порту Літтлтон, Нова Зеландія, Південний острів. Пожежа розпочалася у кормовій частині в трюмі для рибного борошна і швидко поширювалася. Судно запитало термінову допомогу.

Першим на сигнал лиха відгукнувся севастопольський ВМРТ «Іван Голубець», він підійшов до Amaltal Columbia, який на той час вже майже повністю було охоплено вогнем, і зняв 39 рибалок в умовах сильного, до 4-х метрів хвилювання моря і вітру швидкістю до 30 вузлів.

На судні залишилися 4 людини, зокрема капітан, проте незабаром вони перейшли на новозеландський плавзавод Sun Discovery, що підійшов до палаючого судна.

Amaltal Columbia на той час перетворився, як повідомили очевидці, на «одну величезну вогняну хмару». Ніхто не постраждав, охоплене полум'ям судно 12 вересня продовжувало дрейфувати.

Плавзавод Amaltal Columbia Callsign: ZMAC, довжина 65 метрів, споруджено 1992 року, прапор Нової Зеландії.