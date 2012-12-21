У Казахстані суд ліквідував опозиційну газету

Відповідне рішення ухвалив Бостандикський районний суд Алмати за клопотанням прокуратури, що звинуватила газету в екстремізмі і розпалюванні соціальної ворожнечі, повідомляє Лента-ру з посиланням на "Новости-Казахстан".

Рішення суду набере чинності за два тижні. Представники газети мають намір його оскаржити.

Раніше суд припинив випуск газети "Взгляд" (рішення стосувалося як друкованого видання, так і дублюючих його Інтернет-ресурсів). У редакції тоді заявили, що вважають те, що відбувається, "політично мотивованим актом, спрямованим на знищення видання через його незалежну позицію щодо політичного режиму Нурсултана Назарбаєва".

У ситуації, що склалася, редакція випустила альтернативні видання "Не Взгляд" і " Взбрык ". Вони були надруковані невеликими накладами (99 екземплярів - що не вимагало отримання ліцензії). В електронному вигляді вони були доступні у Facebook.

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Закриття низки опозиційних ЗМІ - за звинуваченням в екстремізмі і розпалюванні соціальної ворожнечі - прокуратура зажадала наприкінці листопада. Відповідні позови вона направила до судових органи Алмати. У них були згадані газета "Взгляд", газета "Республика" і асоційовані з ними друковані та інтернет-видання, а також телеканал "К+" і відеопортал Stan.tv. Заборонити також пропонувалося опозиційну партію "Алга!" ("Вперед!") і альянс "Халик майдани" ("Народний фронт"), до якого, окрім партії "Алга!", входить також опозиційна комуністична партія.

Пояснюючи свої вимоги, прокуратура посилалася на нещодавнє судове рішення, прийняте стосовно лідера партії "Алга!" Володимира Козлова. Останнього було засуджено до семи років ув'язнення через торішні заворушення в Жанаозені (влада поклала частину провини за ці події на опозицію, заявивши, що вона провокувала безлади). На думку прокуратури, рішення суду зафіксувало, що діяльність партії Козлова носить екстремістський характер, а згадані ЗМІ розпалюють соціальну ворожнечу.

За цими позовами суди Алмати ухвалили рішення про тимчасову заборону на діяльність газет "Республика" і "Взгляд" (тепер суд ухвалив, що це видання взагалі має бути ліквідоване), а також партії "Алга!". Решта вимог прокуратури також була задоволена: у Казахстані було заборонено розповсюдження продукції каналу "К+", аналогічне рішення було ухвалене щодо порталу Stan.tv.

В опозиції, передає Лента.ру, дії влади розцінили як початок масштабної кампанії із "зачистки опозиційного поля".