У Казахстані заборонили опозиційний телеканал

Як передає радіо «Свобода», суд постановив також заборонити діяльність двох веб-сайтів і кількох друкованих видань, пов’язаних з каналом, визначивши, що вони поширюють інформацію, що «суперечить законодавству Республіки Казахстан».

Студія K-Plus заснована за межами Республіки Казахстан, і очікується, що мовлення каналу буде продовжуватися. Веб-сайти і газети, ймовірно, зупинять свою роботу в Казахстані.

Відзначається, що за останній місяць влада призупинила діяльність кількох опозиційних газет та веб-сайтів після того, як прокуратура запропонувала визначити дві опозиційні групи і десятки опозиційних ЗМІ як екстремістські.