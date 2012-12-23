ЗМІ: Принц Гаррі ліквідував одного із польових командирів «Талібану»

Про це в неділю повідомляє The Sun з посиланням на власне джерело.

Принц пілотував ударний вертоліт Apache і влучив у ціль ракетою Hellfire. За даними видання, це сталося в провінції Гильменд в кінці жовтня під час патрулювання території, на якій, імовірно, перебував один із командирів талібів. Ім'я убитого не повідомляється.

Джерело The Sun також повідомило, що принц користується великою популярністю серед товаришів по службі, і ті дали йому прізвисько «Big H».

«Він нормальний солдат. Всі хлопці в Афганістані поважають і люблять його. Він не проти випити і посміятися, він такий само, як усі», - зауважив співрозмовник видання.

Це друге відрядження принца Гаррі до Афганістану. У 2007-2008 роках він упродовж 77 днів служив на передовій. Принц вирушив додому достроково, оскільки про його відрядження і місцеперебування стало відомо пресі. У 2009 році Гаррі почав навчатися керувати бойовим вертольотом і після десяти місяців навчання успішно склав кваліфікаційний іспит. У вересні 2012 року принц знову відбув до Афганістану, цього разу як другий пілот-стрілець ударного вертольота Apache. Його відрядження повинно було тривати чотири місяці.

Принц Гаррі є першим з 1982 року представником британської королівської родини, який бере участь у бойових операціях. До нього у військових діях брав участь герцог Йоркський принц Ендрю, який служив в Королівському військово-морському флоті, зазначає Lenta.ru.