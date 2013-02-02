Росія стверджує, що Сирія контролює свою хімічну зброю

Про це заявив в суботу глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"У нас є надійна інформація, ми впевнені, що покищо уряд Сирії контролює ситуацію (з хімічною зброєю)", - сказав він на 49-й Мюнхенській конференції з безпеки, передають РІА "Новости".

Лавров повідомив, що Москва щодня спілкується з партнерами з цього питання.

"Серйозною загрозою стане, якщо повстанці оволодіють цією зброєю. Але поки ситуація не дає підстав для серйозних побоювань", - сказав глава МЗС РФ.

Конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року, жертвами насильства в країні, за різними даними, стали від 20 до 30 тисяч людей. Влада Сирії заявляє, що зіштовхується з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.