ЗМІ: Метою ізраїльського бомбардування в Сирії були іранські та російські військові

Прибулі з Ірану військові були розквартировані на території обстріляного об'єкта, пише Лента.ру з посиланням на The Jerusalem Post.

За даними видання, на базі знаходилися кілька тисяч іранців, а також інструктори з Росії. Інформацією про втрати серед росіян видання не володіють.

Згідно з відомостями ЗМІ, в результаті масованого удару з повітря більшість споруд на території центру були знищені, що призвело до численних жертв серед іранців. Крім того, джерело уточнило, що удар був нанесений за дві доби до дати, названої в пресі, тобто 28 січня, а не 30-го.

Сирійський уряд нібито не хотів афішувати присутність іранських військовослужбовців на своїй території, тому ізраїльтянам довелося самим організувати витік інформації, щоб повідомити про це світу.

Як відомо, Іран був однією з перших країн, що засудили ізраїльський удар по Сирії. Росія також миттєво засудила бомбардування, хоча МЗС РФ у своїй заяві зазначив, що обставини події йому не відомі.