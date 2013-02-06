Франція розповіла, коли її війська залишать Малі

Про це сказав глава французького МЗС Лоран Фабіус, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на французьку газету Metro.

"Я думаю, що в березні, якщо все піде, як планується, французький контингент (у Малі) почне зменшуватися", - повідомив Фабіуc. Він додав, що зараз в Малі перебувають близько 4 тисяч французьких військових.

Раніше міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що в ході військової операції в Малі були знищені кілька сотень бойовиків. За його словами, екстремісти вибиті з баз на півночі Малі і зараз ховаються в гірських районах на крайньому північному сході країни.

Також Ле Дріан в ефірі радіостанції Europe 1 заявив, що місія Євросоюзу для реорганізації та навчання особового складу малійської армії (EUTM Mali) почне працювати в Бамако 12 лютого.

"Вчора я дав команду про відправку в Бамако французьких підрозділів, які будуть входити в місію. Вона почне діяти на місці офіційно у вівторок 12 лютого. Місія складається з підрозділів декількох країн ЄС, озброєних і екіпірованих, які можуть брати участь у відновленні правової держави в цій країні", - сказав Ле Дріан.

Відправлення місії глави МЗС 27 країн ЄС схвалили два тижні тому. Вона розрахована на 15 місяців.