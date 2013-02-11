Папа Бенедикт XVI пояснив своє рішення про зречення

Як передає РІА «Новости», про своє рішення понтифік повідомив особисто у понеділок у ході консисторії з канонізації мучеників міста Отранто у Ватикані, на якій були присутні члени Кардинальської колегії й Папського дому. Учасники консисторії вислухали папську заяву в напруженому мовчанні.

Як стало відомо РІА «Новости» з джерел, близьких до Святого престолу, 85-річний понтифік обгрунтував рішення про зречення важкістю виконання своєї місії у зв'язку з похилим віком. При цьому він використовував латинську формулу "ingravescentem aetatem". Папа зазначив також, що приймає рішення цілком вільно, усвідомлюючи всю його серйозність і "велике значення для життя Церкви".

Незважаючи на те, що чутки про неміч Папи останнім часом досить активно поширювалися, у тому числі й у Ватикані, заява Бенедикта XVI стала несподіванкою навіть для вищих католицьких ієрархів. Декан Кардиналської колегії, колишній держсекретар Ватикану кардинал Анджело Содано, зокрема, назвав її "громом серед ясного неба".

Нагадаємо, Папа Бенедикт XVI сьогодні оголосив про зречення від папського престолу у зв'язку з поганим станом здоров'я. Він покине свій пост 28 лютого.

78-річний Йозеф Ратцингер став Папою Бенедиктом XVI у квітні 2005 року після смерті Папи Іоанна Павла II.

Востаннє Папа Римський оголошував про своє добровільне зречення від престолу майже 600 років тому: у 1415 році престолу зрікся Григорій XII.