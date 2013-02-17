На Кіпрі обирають президента

Відкрито більш як 1,1 тис. виборчих дільниць, приблизно 545 тис. кіпрських громадян, що мають право голосу, повинні зробити вибір із 11 кандидатів.

Як передає ІТАР-ТАСС, це рекордна кількість учасників президентської гонки в історії країни, що здобула незалежність від Великої Британії в 1960 році. Вибори Президента Кіпру, який згідно з Конституцією, є також головою уряду, проходять кожні п`ять років.

Згідно з даними останніх опитувань громадської думки, більшість виборців готова проголосувати за кандидата від правих сил, голову основної опозиційної партії «Демократичний збір» 66-річного Нікоса Анастасіадіса. За нього готові віддати свої голоси приблизно 40% кіпріотів.

Реальну конкуренцію Н.Анастасіадісу складають лише два кандидати: представник лівих сил, 45-річний Ставрос Малас, якого підтримує Прогресивна партія трудового народу Кіпру, і 52-річний Йоргос Лілікас, якого підтримує партія Рух соціал-демократів.

Президент Республіки Кіпр Дімітріс Хрістофіас, який залишає пост, відмовився від участі в боротьбі за переобрання. Він став першим главою держави в історії республіки, який не висунув своєї кандидатури на другий термін.

Для перемоги на виборах кандидатам у президенти необхідно набрати 50% голосів. Якщо цього не станеться, то рівно через тиждень, 24 лютого, відбудеться другий тур, в якому візьмуть участь два кандидати, що одержали найбільшу кількість голосів.

Перші результати виборів очікуються сьогодні увечері.

Нинішні вибори припали на найважчий період для республіки з моменту збройного вторгнення Туреччини на острів у 1974 році. Країна перебуває на межі дефолту внаслідок глибокої фінансової кризи, спровокованої борговими проблемами Греції, на яку виявився дуже тісно зав`язаний кіпрський банківський сектор. На даний час Нікосія чекає рішення своїх партнерів по Євросоюзу про надання програми фінансового сприяння. У кіпрському бюджеті є кошти для виплати зарплати службовцям лише до березня-квітня. Тим часом, економіка країни перебуває в глибокій рецесії, а безробіття досягло рекордних 15%.