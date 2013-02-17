У Багдаді черговий теракт: 23 людини загинули, близько 70 поранені
Жертвами вибухів, що прогриміли в неділю на ринку і торговельних майданчиках в Багдаді, стали як мінімум 23 людини, ще 70 отримали поранення.
Про це повідомила місцева поліція, передає РІА "Новости" з посиланням на Ассошіейтед Прес.
Один із вибухових пристроїв було заховано в автомобілі, припаркованому біля відкритих торгових лотків в районі, населеному переважно шиїтами - вони і склали більшість жертв теракту. Скільки всього бомб вибухнуло, не уточнюється.Жодне з діючих в Іраку збройних угруповань поки не заявило про відповідальність за вибухи.
Останнім часом в Іраку відзначається зростання напруженості, пов'язаний з протистоянням найбільших ісламських громад - сунітів і шиїтів. За часів правління Саддама Хусейна суніти займали чільне місце в державних структурах Іраку, однак після збройного вторгнення США і повалення Хусейна сунітів потіснили шиїти. Вони зайняли ряд важливих державних посад, серед яких найбільш впливовим є пост прем'єр-міністра.