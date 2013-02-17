ЗМІ: Єгипет визнав незалежність Косово

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на косовські ЗМІ.

Відповідна заява прозвучала на прес-конференції в Пріштіні за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Косова Хашима Тачі і помічниці президента Єгипту Пакін Хасан Халіль Шаркаві, яка приїхала в Косово, щоб взяти участь у святкових заходах. На сьогоднішній день косовську незалежність визнали близько ста країн.

"Єгипет підтримує вступ Косово в міжнародні організації, такі як Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку", - повідомила Шаркаві, додавши, що Каїр проводить стосовно Косово політику відкритих дверей. За її словами, дві країни "знаходяться на шляху побудови позитивних відносин і взаєморозуміння".

Як відомо, Україна не визнає незалежності Косова.