Берлусконі пообіцяв напитися, якщо теперішній прем'єр програє вибори

Колишній прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі, який очолює передвиборний блок правих сил, пообіцяв напитися, якщо глава уряду Маріо Монті та його союзники-центристи програють на лютневих парламентських виборах і не зможуть провести своїх представників до палати депутатів.

Як передає РІА Новости, про це екс-прем`єр сказав, виступаючи в неділю на передвиборному заході в Турині.

«Якщо Монті, Фіні та Казіні залишаться за межами палати депутатів, я нап`юся. Упевнений, що нам вже пора ставити ігристе в холодильник. Є можливість, що за кілька днів я вперше нап`юся», - підкреслив С.Берлусконі.

«Берлусконі вже п`яний всіма тими дурощами, які він сам наговорив», - заявив в зв`язку з цим голова палати депутатів Джанфранко Фіні.

Не зважаючи на те, що М.Монті не є головним суперником С.Берлусконі на майбутніх парламентських виборах, саме він став однією з основних мішеней в його передвиборній кампанії. Напередодні С.Берлусконі назвав свого наступника на посаді прем`єр-міністра «професорчиком» і «людиною, яка не розуміється на економіці». У свою чергу М.Монті, виступаючи по телебаченню, назвав С.Берлусконі та його сподвижників «негідниками».

Парламентські вибори в Італії відбудуться 24-25 лютого.