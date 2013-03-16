США дозволили надавати допомогу сирійській опозиції
09:37, 16 березня 2013Світ
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США дозволили американським громадянам і компаніям переказувати кошти і надавати послуги сирійській опозиції.
Щодо Сирії діють санкції США, які забороняють американським юридичним і фізичним особам здійснювати операції і надавати фінансову допомогу.
"Прямі або непрямі експорт, реекспорт, продаж або постачання (товарів, коштів і послуг) ... дозволяються ... Національній коаліції сирійських революційних і опозиційних сил, як єдиному легітимному представникові сирійського народу", - цитує документ РІА "Новости".
Сирійську опозицію США визнали в грудні. Вашингтон надає опозиціонерам невійськову допомогу, загальний обсяг якої наблизився до півмільярда доларів.
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