Президент США мимохіть наразився на гендерний скандал

5 квітня, перебуваючи на благодійному прийомі, Б.Обама назвав К.Харріс "найчарівнішим генеральним прокурором штату в країні". Президент також зазначив, що К.Харріс притаманний "блискучий розум і відданістю своїй справі".

Перша частина виступу викликала хвилю громадського обурення. Слова Б.Обами затаврували як свідчення несправедливості, з якою стикаються жінки, коли їх судять за зовнішні якості, а не за професійні здібності.

Як повідомив прес-секретар Білого дому Джей Карні, Б.Обама подзвонив К.Харріс, щоб "вибачитися перед нею за недоречне зауваження". "Президент жодною мірою не хотів образити К.Харріс і применшити її професійні якості", - підкреслив представник Білого дому.

Не залишили цей випадок без уваги і журналісти, обговорюючи можливу реакцію Мішель Обами на слова чоловіка. Вибуховий характер першої леді раз по раз мусується в пресі. Попри публічні зізнання в коханні від чоловіка, дружина президента навіть склала список жінок, яким зась входити до Білого дому, зазначає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на місцеві таблоіди.