Грузинська опозиція припиняє діалог з владою

Коаліція опозиційних партій Грузії у понеділок заявила про припинення діалогу зі спікером парламенту Ніно Бурджанадзе щодо виходу з політичної кризи в країні, повідомив журналістів член руху "За єдину Грузію" Гиоргій Тортладзе.

"Влада не йде на жодну поступку. Ми вимагаємо відновлення роботи телекомпанії "Імеді" і звільнення затриманих 7 листопада учасників мітингу. Але по жодному з цих питань поступок немає", - сказав він.

За словами Тортладзе, опозиції нічого не залишається, крім того, щоб "знову вийти на мітинги". "Влада лише створює видимість того, що ведуть діалог і йде на поступки. Насправді поправки до виборчого кодексу в результаті цього діалогу зробили закон ще заплутанішим", - вважає він.

Інший член коаліції опозиційних партій, лідер партії "Картулі дасі" Джонді Багатурія в бесіді з журналістами заявив, що опозиція користуватиметься всіма методами політичної боротьби, які гарантовані конституцією. "Ми застосовуватимемо всі методи, які передбачені конституцією для ведення політичної боротьби. Ми не виключаємо, що це можуть бути мітинги і акції", - сказав він.

Представники правлячої партії в парламенті Грузії розцінюють заяви опозиції про припинення діалогу "чергової піар-акції". "Влада веде діалог щодо всіх тем, які хвилюють опозицію. Ми йдемо на розумні поступки заради збереження стабільності", - сказав журналістам учасник переговорного процесу з боку правлячої партії "Єдиний нацрух" депутат Павел Кублашвілі.

Сьогодні перед будівлею тбіліської мерії лідери опозиційних партій проведуть брифінг, де розкажуть про свої плани дій на найближчі два тижні.

До складу опозиційної коаліції входять дев`ять партій і рухів - "Свобода" (лідер Костянтин Гамсахурдія), "Національний форум" (Каха Шартава), "Картулі дасі" (Джонді Багатурія), Консервативна партія (Звіад Дзідзігурі), "За єдину Грузію" (Костянтин Гунцадзе), "Шлях Грузії" (Саломе Зурабішвілі), "Ми самі" (Паата Давітая), Республіканська партія (Давид Усупашвілі), "Партія народу" (Коба Давіташвілі).

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