У Туреччині зіткнулися дві повітряні кулі: 1 людина загинула, 24 отримали поранення
10:36, 20 травня 2013Світ
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Щонайменше один турист загинув і ще 24 отримали поранення в понеділок в результаті падіння повітряної кулі в турецькій провінції Каппадокія.
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.
Дві повітряні кулі зіткнулися близько 06.00 години за місцевим часом (06.00 за Києвом), після чого одна з них звалилася на землю. В результаті один турист, громадянин Бразилії, загинув. Постраждалих доставили до найближчого госпіталю. Їх національності не уточнюються, відомо, однак, що серед поранених є громадянин Іспанії.
Інші подробиці події поки не повідомляються. Поліція почала розслідування інциденту.
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