У Туреччині зіткнулися дві повітряні кулі: 1 людина загинула, 24 отримали поранення

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Дві повітряні кулі зіткнулися близько 06.00 години за місцевим часом (06.00 за Києвом), після чого одна з них звалилася на землю. В результаті один турист, громадянин Бразилії, загинув. Постраждалих доставили до найближчого госпіталю. Їх національності не уточнюються, відомо, однак, що серед поранених є громадянин Іспанії.

Інші подробиці події поки не повідомляються. Поліція почала розслідування інциденту.