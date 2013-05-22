Влада Оклахоми назвала точну цифру загиблих

За словами метеорологів, такої сили досягають менше одного відсотка всіх торнадо в США, тобто близько десятьох смерчів на рік. Раніше експерти попередньо оцінили потужність торнадо в Оклахомі на один пункт нижче, тобто в чотири бали з п'яти за вдосконаленою шакали Фудзіта.

Влада Оклахома Сіті 21 травня офіційно спростувала повідомлення про те, що жертвами торнадо стали від 50 до 90 осіб, і оголосила про 24 загиблих. Завищені оцінки пояснили можливими повторами при підрахунках. Водночас в адміністрації міста попередили, що під час розбору завалів ще можуть бути виявлені тіла загиблих. Згідно з останніми даними, в результаті урагану постраждали щонайменше 237 осіб. Як повідомляє CNN, більше ста людей були врятовані з-під завалів.

Інформації про суму шкоди, завданої торнадо, - третім серйозним смерчем, що обрушився на Мур за останні 14 років, - на даний момент не надходило, передає Лента.ру. Відомо, що смерч зруйнував безліч житлових будинків, лікарню, дві школи, порушив лінію електропередач. За попередніми оцінками комісії зі страхування штату Оклахома, сума страхових виплат перевищить мільярд доларів, повідомляє CNN.