Ізраїль і Палестина розпочнуть переговори щодо мирної угоди

Ізраїль і Палестина домовилися розпочати переговори щодо укладення мирної угоди.

Про це повідомив Президент США Джордж БУШ на відкритті міжнародної конференції по Близькому Сходу в Аннаполісі.

"Ми погодилися негайно розпочати двосторонні доброзичливі переговори для того, щоб укласти мирну угоду, що регулюватиме всі питання, які залишаються", - сказано у спільній палестино-ізраїльській заяві, узгодженій вранці у вівторок прем`єр-міністром Ізраїлю Ехудом ОЛЬМЕРТОМ і главою ПНА Махмудом АББАСОМ. Заяву зачитав Президент США Дж.БУШ.

"Ми погодилися вступити в енергійні і довгострокові переговори, а також докласти всіх зусиль для того, щоб укласти таку угоду до кінця 2008 року", - йдеться в палестино-ізраїльській заяві.

У документі повідомляється, що "для цих цілей на постійній основі проводитиме засідання керівний комітет (steering committe), спільно очолюваний главою делегації кожної із сторін".

"Керівний комітет розробить спільний робочий план, а також створить і контролюватиме роботу переговорних груп для розгляду всіх питань", - сказано у документі, в якому також зазначається, що "перше засідання керівного комітету відбудеться 12 грудня 2007 року".

"Президент АББАС і прем`єр-міністр ОЛЬМЕРТ продовжуватимуть зустрічатися раз на два тижні для відстеження переговорів", - йдеться у заяві.

"Сторони підтверджують також свою прихильність негайному виконанню своїх зобов`язань в рамках результативної "дорожньої карти" для реалізації положення про створення двох держав як рішення палестино-ізраїльського конфлікту, про що було заявлено "квартетом" 30 квітня 2003 року", - наголошується в документі.

Тим часом офіційний представник руху ХАМАС у секторі Газа Фаузі Бархум (Fawzi Barhoum) заявив, що Махмуд Аббас не має повноважень для укладення будь-яких угод на близькосхідному саміті в Аннаполісі. "Аббас вирушив на цю зустріч, не маючи жодної підтримки з боку палестинського народу. Він знаходиться в ізоляції і представляє в Аннаполісі тільки себе одного", - цитує заяву Бархума Jerusalem Post.