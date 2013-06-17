Заарештували мера Монреаля

23:09, 17 червня 2013
Світ
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Канадська поліція заарештувала мера Монреаля Майкла Епплбаума, якого підозрюють у корупції.

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на Montreal Gazette, співробітники поліцейського підрозділу з боротьби з корупцією заарештували Епплбаума у нього вдома.

Епплбаум змінив на посту мера Монреаля Жеральда Трембле, який подав у відставку через корупційний скандал у жовтні 2012 року.

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