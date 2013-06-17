Заарештували мера Монреаля

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на Montreal Gazette, співробітники поліцейського підрозділу з боротьби з корупцією заарештували Епплбаума у нього вдома.

Епплбаум змінив на посту мера Монреаля Жеральда Трембле, який подав у відставку через корупційний скандал у жовтні 2012 року.