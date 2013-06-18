Кіпр не збирається виходити з єврозони

Про це заявив президент республіки Нікос Анастасіадіс, передає ІТАР-ТАРС.

Нав'язані Кіпру заходи жорсткої економії і реструктуризації банківського сектора не є єдиним рішенням у боротьбі з кризою, підкреслив кіпрський лідер. За його словами, потрібні програми, які забезпечили б економічне зростання і створення нових робочих місць. У зв'язку з цим він повідомив, що влада країни звернулися до ЄС щодо додаткового сприяння в рамках бюджету ЄС на 2014-2020 роки, а також додаткового фінансування в рамках структурних програм співтовариства, в тому числі і на розвиток сільського господарства.

"Кіпр належить Європі, і цю позицію уряду поділяє більшість політичних партій країни", - заявив Анастасіадіс.

У березні Кіпр і Єврогрупа досягли угоди про умови виділення кредитної допомоги республіці у розмірі 10 млрд євро при розумінні того, що Нікосія повинна самостійно залучити ще понад 10 млрд євро для проведення рекапіталізації системного для економіки країни Банку Кіпру. На вимогу міжнародних кредиторів в особі ЄС і МВФ з цією метою було розпочато процес ліквідації іншого найбільшого на острові кіпрського Народного банку і "стрижки" незастрахованих депозитів в обох банках. У результаті цього поки безпрецедентного для Європи кроку власники депозитів понад 100 тис євро в Банку Кіпру втратять до 60 відсотків своїх коштів, а в кіпрському Народному банку - до 100 відсотків.

Анастасіадіс неодноразово критикував рішення Єврогрупи щодо "стрижки" депозитів, але в той же час визнав, що узгодження програми фінансового сприяння дозволило не допустити сценарію неконтрольованого банкрутства на Кіпрі.