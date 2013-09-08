Мусульмани не дозволили провести Міс світу-2013 в столиці Індонезії

Як передає ИТАР-ТАРС, рішення про це прийняв уряд країни у відповідь на вуличні акції, що не припинялися в Індонезії упродовж всього тижня.

За рішенням уряду, заходи головної події в світі краси проведуть тільки на острові Балі, де місцеве населення давно звикло до численних туристів, які не соромляться демонструвати свої тіла на сонячних пляжах в неприйнятних для індонезійців бікіні. Решту всіх майданчиків з програми проведення конкурсу виключено.

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Спочатку фінал Міс Світу-2013 планувалося провести на околицях Джакарти. Проте протягом тижня тисячі мусульман протестували на вулицях Джакарти, Медани та інших міст, вимагаючи від влади заборонити "аморальний" конкурс, який, на їхню думку, ображає релігійні почуття вірян.

"Конкурс Міс Світу сам по собі аморальний. Він несе ідеологію, що жінка є річчю, а її краса - предметом торгівлі", - цитують індонезійські ЗМІ одного з протестувальників.

Напруження протестів не послабло навіть після того, як організатори конкурсу запевнили жителів країни, що виключили з програми конкурсу дефіле в бікіні, яке суперечить культурним традиціям Індонезії, - найбільшої мусульманської держави в світі з населенням понад 251 млн чоловік, з яких 87 відсотків становлять прихильники ісламу.

Як повідомляв УНІАН, цього року Міс Світу вперше відбудеться в Південно-Східній Азії. Перші заходи почнуться вже сьогогодні, а завершиться конкурс 28 вересня. Україну на ньому представить 21-річна бакалавр з іконопису Ганна Заячківська.