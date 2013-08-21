«Антигейський» закон ускладнив проведення конкурсу «Міс Всесвіт» у Москві
08:29, 21 серпня 2013Світ
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Організатори конкурсу краси "Міс Всесвіт-2013" не планують переносити його з Москви, незважаючи на набуття чинності закону про заборону пропаганди гомосексуалізму.
Конкурс «Міс Всесвіт» пройде в Москві 5 листопада
Організатори підтвердили виданню TMZ.com, що прийняте в Росії законодавство порушує ключові принципи їхньої організації.
Незважаючи на це, перенесення конкурсу з Москви, на їх думку, було би небажаним, інформує Газета.ru.
Тим не менш, у заяві йдеться, що організатори конкурсу спробують змінити позицію російської сторони стосовно цього закону.
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Раніше стало відомо, що американський продюсер Енді Коен, який повинен був виступити провідним конкурсу, відмовився приїжджати до Росії на знак протесту проти "антигейського" закону.
Конкурс повинен відбутися 5 листопада.
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