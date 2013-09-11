BBC: У США вшановують пам’ять жертв 11 вересня

Внаслідок тих терористичних актів загинули майже три тисячі людей у Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсильванії, повідомляє BBC Україна.

Президент Барак Обама відвідає меморіал жертв теракту біля Пентагону. Під час урочистостей промов не виголошуватиме жоден політик.

Атаки мали наслідком тривалу війну в Афганістані та призвели до розширення можливостей держави у сфері спостереження за звичайними громадянами. Останнім часом ці можливості стали предметом запеклої дискусії.

Окремі урочистості заплановані поблизу Шенксвілла, що в Пенсильванії. Їх проведуть на честь пасажирів та команди рейсу United Flight 93, котрі вдалися до боротьби з терористами, перешкодивши їм протаранити ціль, якою, як вважається, мав стати Білий дім чи будинок Капітолію США.

В результаті літак впав на полі за 120 км на південний захід від Піттсбурга. 33 пасажири та семеро членів екіпажу загинули.

Цього року урочистості відбуваються одночасно з закінченням будівельних робіт на новій вежі Всесвітнього торгового центру та в музеї, присвяченому атакам.

У вівторок заклали наріжний камінь у гостьовий центр національного меморіального парку на честь "Рейсу №93".

Будівлю планують відкрити наприкінці 2015 року. Вона буде немов розколотою на дві частини - там, де над нею пролітав літак.