BBC: У США вшановують пам’ять жертв 11 вересня
У 12-ту річницю терактів 11 вересня 2001 року США вшановують пам’ять жертв нападів.
Внаслідок тих терористичних актів загинули майже три тисячі людей у Нью-Йорку, Вашингтоні та Пенсильванії, повідомляє BBC Україна.
Президент Барак Обама відвідає меморіал жертв теракту біля Пентагону. Під час урочистостей промов не виголошуватиме жоден політик.
Атаки мали наслідком тривалу війну в Афганістані та призвели до розширення можливостей держави у сфері спостереження за звичайними громадянами. Останнім часом ці можливості стали предметом запеклої дискусії.
Окремі урочистості заплановані поблизу Шенксвілла, що в Пенсильванії. Їх проведуть на честь пасажирів та команди рейсу United Flight 93, котрі вдалися до боротьби з терористами, перешкодивши їм протаранити ціль, якою, як вважається, мав стати Білий дім чи будинок Капітолію США.
В результаті літак впав на полі за 120 км на південний захід від Піттсбурга. 33 пасажири та семеро членів екіпажу загинули.
Цього року урочистості відбуваються одночасно з закінченням будівельних робіт на новій вежі Всесвітнього торгового центру та в музеї, присвяченому атакам.
У вівторок заклали наріжний камінь у гостьовий центр національного меморіального парку на честь "Рейсу №93".
Будівлю планують відкрити наприкінці 2015 року. Вона буде немов розколотою на дві частини - там, де над нею пролітав літак.